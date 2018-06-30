Gomis'ten Galatasaray taraftarlarına mesaj

Golleriyle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı ekibe transferinin yıl dönümünü unutmadı. Instagram'daki hesabından Türkçe, "Bir yıl önce bugün, büyük bir mutlulukla Galatasaray'a imza attım. Bütün beklentilerimin de üstünde olan büyük bir kulüp ve muhteşem taraftarlarla karşılaştım. Sizin için kükremekten gurur duyuyorum" mesajını paylaşan Fransız yıldız, havaalanında karşılanması ve attığı gollerin yer aldığı bir görsele de yer verdi. Gomis için Çin'den gelen 5 milyon euro'luk teklif ise masada bekliyor. Yönetimin, rakamın 8 milyon euro'ya yükselmesi halinde bu transfere izin vereceği belirtiliyor.





