Gomis'ten Galatasaray taraftarlarına mesaj
Golleriyle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı ekibe transferinin yıl dönümünü unutmadı.
Golleriyle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı ekibe transferinin yıl dönümünü unutmadı. Instagram'daki hesabından Türkçe, "Bir yıl önce bugün, büyük bir mutlulukla Galatasaray'a imza attım. Bütün beklentilerimin de üstünde olan büyük bir kulüp ve muhteşem taraftarlarla karşılaştım. Sizin için kükremekten gurur duyuyorum" mesajını paylaşan Fransız yıldız, havaalanında karşılanması ve attığı gollerin yer aldığı bir görsele de yer verdi. Gomis için Çin'den gelen 5 milyon euro'luk teklif ise masada bekliyor. Yönetimin, rakamın 8 milyon euro'ya yükselmesi halinde bu transfere izin vereceği belirtiliyor.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Gomis'ten Galatasaray taraftarlarına mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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