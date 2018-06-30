Gomis'ten Galatasaray taraftarlarına mesaj – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ten taraftarlarına mesaj

    Gomis'ten Galatasaray taraftarlarına mesaj

    Golleriyle 'ı şampiyonluğa taşıyan Bafetimbi , sarı-kırmızılı ekibe transferinin yıl dönümünü unutmadı.

    Golleriyle 'ı şampiyonluğa taşıyan Bafetimbi , sarı-kırmızılı ekibe transferinin yıl dönümünü unutmadı. 'daki hesabından Türkçe, "Bir yıl önce bugün, büyük bir mutlulukla Galatasaray'a imza attım. Bütün beklentilerimin de üstünde olan büyük bir kulüp ve muhteşem taraftarlarla karşılaştım. Sizin için kükremekten gurur duyuyorum" mesajını paylaşan Fransız yıldız, havaalanında karşılanması ve attığı gollerin yer aldığı bir görsele de yer verdi. Gomis için 'den gelen 5 milyon euro'luk teklif ise masada bekliyor. Yönetimin, rakamın 8 milyon euro'ya yükselmesi halinde bu transfere izin vereceği belirtiliyor.


    1. 30.6.2018
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