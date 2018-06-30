Galatasaray, PSV Einhdoven ile hazırlık maçı
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Hollanda şampiyonu PSV Einhdoven ile hazırlık maçı yapacak.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Hollanda şampiyonu PSV Einhdoven ile hazırlık maçı yapacak. Açıklama Hollanda ekibinden gelirken, maçın 14 Temmuz'da İsviçre'de oynanacağı duyuruldu. PSV, teknik direktörü Cocu'yu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Galatasaray, 7 Temmuz'da kamp için Zürih'e gidecek.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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