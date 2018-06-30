Galatasaray, PSV Einhdoven ile hazırlık maçı – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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HEPSİ
    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , Einhdoven ile hazırlık maçı

    Galatasaray, PSV Einhdoven ile hazırlık maçı

    hazırlıklarına başlayan , şampiyonu Einhdoven ile hazırlık maçı yapacak.

    hazırlıklarına başlayan , şampiyonu Einhdoven ile hazırlık maçı yapacak. Açıklama Hollanda ekibinden gelirken, maçın 14 Temmuz'da 'de oynanacağı duyuruldu. PSV, teknik direktörü Cocu'yu 'ye kaptırmıştı. Galatasaray, 7 Temmuz'da kamp için Zürih'e gidecek.

    1. 30.6.2018
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