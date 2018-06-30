Galatasaray, PSV Einhdoven ile hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Hollanda şampiyonu PSV Einhdoven ile hazırlık maçı yapacak. Açıklama Hollanda ekibinden gelirken, maçın 14 Temmuz'da İsviçre'de oynanacağı duyuruldu. PSV, teknik direktörü Cocu'yu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Galatasaray, 7 Temmuz'da kamp için Zürih'e gidecek.