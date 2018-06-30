Empoli, Galatasaray'ın istediği Bennacer için teklif bekliyor!
Empoli'nin G.Saray'ın da radarında olan İsmael Bennacer için teklif beklediği bildirildi.
Empoli'nin G.Saray'ın da radarında olan İsmael Bennacer için teklif beklediği bildirildi. Toskana basını, genç oyuncuyle ilgilenen kulüpler arasında öne çıkan G.Saray ile Sampdoria'nın şu ana kadar teklifte bulunmadığını yazdı. 20 yaşındaki Cezayir asıllı orta saha geçen sezon 39 maçta 2 gol, 4 asist üretmişti.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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