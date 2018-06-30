Empoli, Galatasaray'ın istediği Bennacer için teklif bekliyor!

Empoli'nin G.Saray'ın da radarında olan İsmael Bennacer için teklif beklediği bildirildi. Toskana basını, genç oyuncuyle ilgilenen kulüpler arasında öne çıkan G.Saray ile Sampdoria'nın şu ana kadar teklifte bulunmadığını yazdı. 20 yaşındaki Cezayir asıllı orta saha geçen sezon 39 maçta 2 gol, 4 asist üretmişti.