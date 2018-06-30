Empoli, Galatasaray'ın istediği Bennacer için teklif bekliyor! – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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HEPSİ
    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , 'ın istediği Bennacer için teklif bekliyor!

    Empoli, Galatasaray'ın istediği Bennacer için teklif bekliyor!

    'nin G.Saray'ın da radarında olan için teklif beklediği bildirildi.

    'nin G.Saray'ın da radarında olan için teklif beklediği bildirildi. Toskana basını, genç oyuncuyle ilgilenen kulüpler arasında öne çıkan G.Saray ile Sampdoria'nın şu ana kadar teklifte bulunmadığını yazdı. 20 yaşındaki Cezayir asıllı orta saha geçen sezon 39 maçta 2 gol, 4 asist üretmişti.

    1. 30.6.2018
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