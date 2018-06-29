Mutlu yıllar Denayer – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Mutlu yıllar Denayer

    Mutlu yıllar Denayer

    G.Saray taraftarları, dün 'i mesaj yağmuruna tuttu.

    Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği G.Saray'da kariyerine devam etmek isteyen Belçikalı futbolcuya doğum günü mesajları gönderdi. 23 yaşındaki oyuncu için sosyal medya hesabından yüzlerce yorum yapıldı
    1. 29.6.2018
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