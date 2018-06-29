Muğdat Çelik resmen Galatasaray'da! Transfer bedeli KAP'a bildirildi
Galatasaray, Akhisarspor'dan Muğdat Çelik'i kadrosuna kattığın KAP'a bildirdi.
MUĞDAT ÇELİK KİMDİR?
FUTBOLA Mersin'in Kuvay-ı Milliye takımında başlayan Muğdat, Batman Petrol, Gençlerbirliği Balıkesir ve Akhisar gibi takımlarda forma giydi. Geçen sezon Akhisar'da 35 maçta 7 gol, 8 asist üreten Muğdat, Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmasında önemli rol oynamıştı.
- 28.6.2018 18:38
- Güncelleme: 29.6.2018 06:30
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Şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Almanyadan bir oyuncuya talip olun Ciğerci takası önerin... kurtulun şundan... hertha ile İbisevic takası yapın onlar istiyordu Ciğerciyi...
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Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor! Trezeguet, Umar Aminu...
Toplam 2
Yorum
ali kırcı Boş işlerle uğraşılıyor Rodrigues gitmedi ki bir yere ne teklif var ne bişi... siz 8 numara ve stoper alın...
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Trabzonspor Bakary Kone'yi resmen istedi!
Toplam 1
Yorum
hans 30 yasindaki stoperi kiraliyor ? BU NE BiCIM REZiL BASLIK BÖYLE!!!
Muğdat Çelik resmen Galatasaray'da! Transfer bedeli KAP'a bildirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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