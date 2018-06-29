Muğdat Çelik resmen Galatasaray'da! Transfer bedeli KAP'a bildirildi – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    resmen 'da! Transfer bedeli KAP'a bildirildi

    Muğdat Çelik resmen Galatasaray'da! Transfer bedeli KAP'a bildirildi

    , Akhisarspor'dan 'i kadrosuna kattığın KAP'a bildirdi.

    , Muğdat Çelik'le 1+2 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladı. KAP'a yapılan açıklamada oyuncuya önümüzdeki sezon için 2 milyon TL sabit transfer ücreti ve 500 bin TL imza parası ödeneceği bildirildi. Muğdat ayrıca forma giydiği Süper Lig ve UEFA müsabakalarında her puan için 8 bin, Türkiye Kupası'nda ise 4 bin TL prim kazanacak. Muğdat'ın kontratı Süper Lig ve UEFA'da 20 maçta ilk 11'de sahaya çıkarsa bir yıl uzayacak ve 2019-20 sezonu için 2 milyon TL sabit ücret ve aynı oranda prim alacak. 2019-20 sezonunda 20 lig ve UEFA maçına ilk 11'de başlar ise kontratı bir yıl daha uzayacak ve 2020- 21 sezonu için 2.3 milyon lira sabit ücret kazanacak.

    MUĞDAT ÇELİK KİMDİR?
    FUTBOLA Mersin'in Kuvay-ı Milliye takımında başlayan Muğdat, Batman Petrol, Gençlerbirliği Balıkesir ve Akhisar gibi takımlarda forma giydi. Geçen sezon Akhisar'da 35 maçta 7 gol, 8 asist üreten Muğdat, Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmasında önemli rol oynamıştı.

    1. 28.6.2018 18:38
    2. Güncelleme: 29.6.2018 06:30
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