Muğdat Çelik resmen Galatasaray'da! Transfer bedeli KAP'a bildirildi

'leyıllık opsiyonlu sözleşme imzaladı.'a yapılan açıklamada oyuncuya önümüzdeki sezon içinsabit transfer ücreti veimza parası ödeneceği bildirildi. Muğdat ayrıca forma giydiği Süper Lig vemüsabakalarında her puan için 8 bin, Türkiye Kupası'nda ise 4 bin TL prim kazanacak. Muğdat'ın kontratı Süper Lig ve UEFA'da 20 maçta ilk 11'de sahaya çıkarsa bir yıl uzayacak vesezonu için 2 milyon TL sabit ücret ve aynı oranda prim alacak. 2019-20 sezonunda 20 lig ve UEFA maçına ilk 11'de başlar ise kontratı bir yıl daha uzayacak vesezonu için 2.3 milyon lira sabit ücret kazanacak.