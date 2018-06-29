Milan'dan UEFA'ya Galatasaray talebi: Ben de isterim – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan 'ya talebi: Ben de isterim

    <a href="/index/milan?id=de8379c7-5949-4956-b693-9bc6a147dc66" class="" rel="tag">Milan</a>'dan <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>'ya <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> talebi: Ben de isterim

    Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası alan , CAS'a gidiyor.

    İtalyan basını, 'ın, 'nın G.Saray ile yaptığı anlaşmanın aynısının kendileri için de uygulanmasını isteyeceğini yazdı.

    'nın aldığı kararın yeniden incelenme kararının arkasında 'ın itirazının yattığı iddiası ortaya atılmıştı.

    1. 29.6.2018 01:07
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