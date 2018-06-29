Galatasaray'da bir yıldız kayabilir, Galatasaray transfer,
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kaynak aranıyor: Galatasaray'da bir yıldız kayabilir!

    Kaynak aranıyor: Galatasaray'da bir yıldız kayabilir!

    Gomis için ’nin teklifi masada bekliyor... Belhanda’yı Çin ve Rus takımları istiyor. Rusya’da 3 maçtır kalesini kapatan Muslera için devler sırada...

    Çin ekibi 'nin Bafetimbi Gomis için sarı-kırmızılı kulübe 5 milyon euro; Fransız yıldıza da bonuslarla birlikte 7 milyon euro'luk teklif yaptığı bildirildi. Yönetim, teklifi şimdilik masada bekletiyor. Bonservis rakamı 8 milyon euro'ya yükselirse Gomis'e vize çıkacağı ileri sürüldü. Bu takdirde yerine onu aratmayacak bir golcü alınacak. Yönetim, transferde kiralama formülü kullanarak, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasında elini rahatlatacak.

    NANDO 20 MİLYON EURO
    Younes Belhanda'ya da Çin ve Rusya'dan menajerler aracılığıyla ciddi teklifler geldiği konuşuluyor. Terim, Belhanda'nın kalması yönünde rapor vermişti. Ancak rakam cazip olursa ona da izin çıkması bekleniyor. Ve Nando... Uruguay ile grup aşamasında 3 maçta gol yemeyen , devlerin radarına girdi. Yönetim, tecrübeli file bekçisi için en az 20 milyon euro istiyor. Üç yıldızın durumu dış transferi de şekillendirecek.

    MENAJERİ TAKİP EDİYOR
    Fas ile 'nda mücadele eden Younes Belhanda, gruptan çıkamayınca tatile başladı. 28 yaşındaki yıldız, transfer konusundaki gelişmeleri menajerine bıraktı. Başka bir kulübe gitmezse İsviçre kampında takıma katılması bekleniyor.

    DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM
    Tatilden dönerek dün çalışmalara başlayan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından, "Dört gözle bekliyorum" mesajını paylaştı. Bu durum 'kalmak istediği' şeklinde yorumlandı. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Buchwalter de, "Gomis beni, Şampiyonlar Ligi maçlarına davet etti" dedi. Ancak yönetimin, Çin'den gelecek iyi bir teklifi reddetmeyeceği belirtiliyor.

    MÜTHİŞ BİR KALECİ
    İki 'nda grup maçlarında gol yemeyen ilk kaleci olan 'ya 'den övgü geldi. Uruguay 'nın tecrübeli teknik direktörü, "Muslera bizim için çok önemli. Gerektiği yerde müthiş kurtarışlara imza atarak Uruguay'ı ayakta tutuyor" dedi. Nando'nun Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Savaş ÇORLU
    1. 29.6.2018 01:00
    2. Güncelleme: 29.6.2018 06:28
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