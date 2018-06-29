Kaynak aranıyor: Galatasaray'da bir yıldız kayabilir!
Gomis için Hebei China Fortune’nin teklifi masada bekliyor... Belhanda’yı Çin ve Rus takımları istiyor. Rusya’da 3 maçtır kalesini kapatan Muslera için devler sırada...
NANDO 20 MİLYON EURO
Younes Belhanda'ya da Çin ve Rusya'dan menajerler aracılığıyla ciddi teklifler geldiği konuşuluyor. Terim, Belhanda'nın kalması yönünde rapor vermişti. Ancak rakam cazip olursa ona da izin çıkması bekleniyor. Ve Nando... Uruguay ile Dünya Kupası grup aşamasında 3 maçta gol yemeyen Fernando Muslera, devlerin radarına girdi. Yönetim, tecrübeli file bekçisi için en az 20 milyon euro istiyor. Üç yıldızın durumu dış transferi de şekillendirecek.
MENAJERİ TAKİP EDİYOR
Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Younes Belhanda, gruptan çıkamayınca tatile başladı. 28 yaşındaki yıldız, transfer konusundaki gelişmeleri menajerine bıraktı. Başka bir kulübe gitmezse İsviçre kampında takıma katılması bekleniyor.
DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM
Tatilden dönerek dün çalışmalara başlayan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından, "Dört gözle bekliyorum" mesajını paylaştı. Bu durum 'kalmak istediği' şeklinde yorumlandı. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Buchwalter de, "Gomis beni, Şampiyonlar Ligi maçlarına davet etti" dedi. Ancak yönetimin, Çin'den gelecek iyi bir teklifi reddetmeyeceği belirtiliyor.
MÜTHİŞ BİR KALECİ
İki Dünya Kupası'nda grup maçlarında gol yemeyen ilk kaleci olan Fernando Muslera'ya Oscar Tabarez'den övgü geldi. Uruguay Milli Takımı'nın tecrübeli teknik direktörü, "Muslera bizim için çok önemli. Gerektiği yerde müthiş kurtarışlara imza atarak Uruguay'ı ayakta tutuyor" dedi. Nando'nun Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Savaş ÇORLU
- 29.6.2018 01:00
- Güncelleme: 29.6.2018 06:28
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Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
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