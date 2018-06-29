İsviçre'nin Lugona kentinde Galatasaray isyanı! – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nin Lugona kentinde isyanı!

    <a href="/index/isvicre?id=770712de-1876-4a6a-9f57-b90296dc6f7d" class="" rel="tag">İsviçre</a>'nin Lugona kentinde <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> isyanı!

    'nin Lugano şehri, sahasının bozuk olduğu gerekçesiyle G.Saray'ın kamp yapma teklifinin reddedildiğini duyurdu.

    Yerel basın kentteki turizmcilerin karara isyan ettiğini belirtti. 'ın saha için günlük 20 bin frank ödeme ve ayrıca şehirden 70 otel odası kiralayacağı garantisi verdiği bildirildi.
    1. 29.6.2018 01:01
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