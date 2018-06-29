Sarı-kırmızılılar ile dört yıllık bir anlaşma imzalayan Cimbom'un neden yargısal birime gönderilmediği de burada müfettişler tarafından anlatıldı. "Galatasaray ile varılan yapılandırma anlaşmasının redakte edilmiş versiyonu" başlıklı raporunda, kulüple anlaşma yapılmasının gerekçelerini sıraladı. Kulüp Finansal Kontrol Organı Baş Müfettişi'nin, dosyayı neden yargısal birime göndermek yerine, yapılandırma anlaşması yapmayı yeterli gördüğünün somut nedenlerini gözler önüne serdi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

-Yargısal Birimi'in 2016'da aldığı futbolcuların giderlerine dair kararında belirlenen koşulların yerine getirildiği göz önünde bulunduruldu.

-Yapılandırmaya dahil edilebilecek gereklilikler ve zorunluluklar, kulübü yakın bir gelecekte UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Fair Play Yönetmeliği'yle uyumlu bir hale getirecektir.

- Kulüp gerçekçi, makul bir finansal ve uyum planı sunmuştur. Bu planın kulübü 2021-22 sezonuna kadar ilgili kurallara uygun hale getirmesi beklenmektedir.

-Finansal uyum planı, çalışan fayda giderlerinin gelire oranı ve mali borcun seviyesi gibi belli başlı anahtar finansal unsurları barındırmaktadır ve bunlar kulübün yakın gelecekte başa baş hesap dengesine uyumlu hale gelmesini sağlayacaktır.

-Kulüp tarafından gönüllü bir şekilde kabul edilen zorunluluk ve gerekliliklerle ilgili memnuniyetin, kendilerini kurallarla uyumlu hale getirmede etkili olacak olması, dosyanın yargısal birime sevk edilmemesine gerekçe oluşturmaktadır.

-Kulüp belirlenen koşullarla, 2019, 2020 ve 2021'de sonuçlanan raporlama dönemleri itibariyle artık başa baş gerekliliklerini ihlal eder bir konumda bulunmayacaktır. Getirilen zorunluluklar bireysel olarak kulübün koşullarına göre özel olarak belirlenmiştir.

- Getirilen zorunluluklar, kulübün Şampiyonlar Ligi'nde yapacağı yeni oyuncu transferlerini sınırlandıracaktır. Bu yüzden yapılacak harcamaların önüne geçerek kulübü kurallarla uyumlu hale getirecektir.

-Ayrıca kulübün yapılandırma anlaşması çerçevesinde ilerleme raporları sunacak olması, UEFA'ya kulübün performansını düzenli bir şekilde izleme imkanı sunacaktır.

- Daha da ötesi, kulüp Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanmasa dahi, operasyonel ve finansal ölçülerle uyumlu durumda olması gerekecektir.

-Yapılandırma anlaşmasındaki zorunluluklar ve gereklilikler, UEFA'nın ilgili kurallarının hedeflerine varma hususunda adil ve tutarlıdır.

-Yapılandırma anlaşması, kabul edilebilir bir zaman çizelgesinde ve daha sert yaptırımlara gerek duyulmaksızın, UEFA tarafından izlenen bir süreç içinde özel belirlenen şartlarla kulübe, ilgili kurallara gönüllü olarak uyması fırsatını doğurmaktadır.

-Yapılandırma anlaşması caydırıcı bir niteliğe sahiptir. Bu da kulübü ilerde, ilgili kurallara uyumlu bir hale gelmekte başarısızlığa uğramaktan alıkoyacaktır.

-Anlaşmadaki zorunluluklar kulübü anlamlı ve önemli bir şekilde davranmaya uygun hale getirmeyi gerekli kılmaktadır.

Avrupa'ya uygun değil!

Raporda Galatasaray'ın finansal durumundaki kritik konumuna vurgu yapılırken, "Yapılandırma anlaşması kulübün, Avrupa kupalarına katılan diğer kulüplerinin çoğunun aksine, UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Fair Play Yönetmeliği'ne uygun durumda bulunmadığı anlamına gelmektedir" denildi. Ancak bunun haksızlık olmayacağına vurgu yapan başmüfettiş, UEFA gelirlerinden yapılacak kesintiyle diğer kulüplere göre daha az para kazanacağına dikkat çekti.

A listesine ekleyebileceği oyuncu sayısına getirilen kısıtlamanın da kulübe dezavantaj sağlayacağı dile getirilen raporda bu şekilde adalet sağlanabildiği belirtildi. (Milliyet)