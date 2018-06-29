Gomis'e Tosic kriteri! – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'e Tosic kriteri!

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'e Tosic kriteri!

    , Bafetimbi için aracılar vasıtasıyla gelen 4.5 milyon euro'luk geri çevirdi. Cimbom, Fransız yıldız için ’den gelen teklifi, Beşiktaşlı ’i örnek göstererek reddetti.

    Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, " gol kralı olmuş ve çok iyi bir sezon geçirmiş. Tosic için 5 milyon euro ödenirken, 'e yapılan bu teklifi kabul edemeyiz" ifadesini kullandılar.

    Böylece Gomis'in satılması için en az 7-8 milyon euroluk bir teklif olması şartını koşuyor. Cim-Bom bu seviyedeki bir teklif karşısında ancak masaya oturulacağını bildirdi.Ücretine zam isteği kabul görmeyen Gomis'in, sezon içerisinde performansının olumsuz etkilenebileceğinden endişe edildiği de vurgulandı.

    Bu nedenle teknik kadronun bazı önlemler alacağı hatta Fransız forvet ile özel toplantılar yapılacağı bildirildi.Gomis'in performansını olumsuz etkileyecek şekilde psikolojisinin etkileneceği gözlenirse buna göre önlemler alınacağı belirtildi. Fransız forvet ise geçtiğimiz günlerde sorun olmadığını söylemiş ve sarı-kırmızılı takımda devam edeceğini bildirmişti.

    Gomis dün sezon açılışına katılarak da bu sezon da işi sıkı tutacağını göstermiş oldu.

    1. 29.6.2018 04:10
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