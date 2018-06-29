Gomis'e Tosic kriteri!
Galatasaray, Bafetimbi Gomis için aracılar vasıtasıyla gelen 4.5 milyon euro'luk geri çevirdi. Cimbom, Fransız yıldız için Çin’den gelen teklifi, Beşiktaşlı Dusko Tosic’i örnek göstererek reddetti.
Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, "Gomis gol kralı olmuş ve çok iyi bir sezon geçirmiş. Tosic için 5 milyon euro ödenirken, Gomis'e yapılan bu teklifi kabul edemeyiz" ifadesini kullandılar.
Böylece Galatasaray Gomis'in satılması için en az 7-8 milyon euroluk bir teklif olması şartını koşuyor. Cim-Bom bu seviyedeki bir teklif karşısında ancak masaya oturulacağını bildirdi.Ücretine zam isteği kabul görmeyen Gomis'in, sezon içerisinde performansının olumsuz etkilenebileceğinden endişe edildiği de vurgulandı.
Bu nedenle teknik kadronun bazı önlemler alacağı hatta Fransız forvet ile özel toplantılar yapılacağı bildirildi.Gomis'in performansını olumsuz etkileyecek şekilde psikolojisinin etkileneceği gözlenirse buna göre önlemler alınacağı belirtildi. Fransız forvet ise geçtiğimiz günlerde sorun olmadığını söylemiş ve sarı-kırmızılı takımda devam edeceğini bildirmişti.
Gomis dün sezon açılışına katılarak da bu sezon da işi sıkı tutacağını göstermiş oldu.
- 29.6.2018 04:10
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Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
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