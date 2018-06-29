Garry Rodrigues'e 9 milyon milyon euro! – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'e 9 milyon milyon euro!

    <a href="/index/garry-rodrigues?id=8bc6487a-1cca-41ef-b208-76398685ba34" class="" rel="tag">Garry Rodrigues</a>'e 9 milyon milyon euro!

    Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük payı olan ve gösterdiği performansla Gomis'le birlikte taraftarın sevgilisi olan ’in talipleri her geçen gün artıyor.

    Akşam'ın haberine göre; Rus temsilcisi başarılı kanat oyuncusu için 9 milyon euroluk bir teklif yaptı. 27 yaşındaki oyuncunun menajerinin de önümüzdeki hafta içinde 'a gelerek Sarı-Kırmızılı idarecilerle bir görüşme yapması bekleniyor. 'nın teklifini şu an için düşük bulan yöneticiler en az 15 milyon euroda direteceği belirtildi.

    MUSLERA'YA TEKLİF VAR
    Bunun yanı sıra Uruguay forması ile 'nda göz kamaştıran ve şu ana kadar gol yemeyen 'nın da kaleci arayan kulüplerin gözüne girdiği iddia edildi. Bazı Avrupa takımlarının başarılı eldiven için Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çaldığı belirtildi. G.Saray , Muslera'nın satılmasını kesinlikle istemiyor.

    1. 29.6.2018 04:02
    2. Güncelleme: 29.6.2018 04:05
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