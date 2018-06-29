Garry Rodrigues'e 9 milyon milyon euro!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük payı olan ve gösterdiği performansla Gomis'le birlikte taraftarın sevgilisi olan Garry Rodrigues’in talipleri her geçen gün artıyor.
Akşam'ın haberine göre; Rus temsilcisi Spartak Moskova başarılı kanat oyuncusu için 9 milyon euroluk bir teklif yaptı. 27 yaşındaki oyuncunun menajerinin de önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek Sarı-Kırmızılı idarecilerle bir görüşme yapması bekleniyor. Spartak Moskova'nın teklifini şu an için düşük bulan yöneticiler en az 15 milyon euroda direteceği belirtildi.
MUSLERA'YA TEKLİF VAR
Bunun yanı sıra Uruguay forması ile Dünya Kupası'nda göz kamaştıran ve şu ana kadar gol yemeyen Fernando Muslera'nın da kaleci arayan kulüplerin gözüne girdiği iddia edildi. Bazı Avrupa takımlarının başarılı eldiven için Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çaldığı belirtildi. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Muslera'nın satılmasını kesinlikle istemiyor.
- 29.6.2018 04:02
- Güncelleme: 29.6.2018 04:05
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Bas Dost bonservis sorununu halledip Fenerbahçe'ye imza atacak
Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
Garry Rodrigues'e 9 milyon milyon euro! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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