Galatasaray Nagatomo için Inter ile anlaştı! – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    Nagatomo için Inter ile anlaştı!

    Galatasaray Nagatomo için Inter ile anlaştı!

    geçen sezon devre arasında Inter'den kiraladığı Nagatomo'nun transferinde mutlu sona ulaştı

    dış transferde Muğdat Çelik'ten sonra Nagatomo'yu da bitiriyor. Corriere dello Sport'ta çıkan habere göre Galatasaray, Japon sol bek için Inter ile 3 milyon Euro'ya anlaştı. Açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

    1. 29.6.2018 11:56
    2. Güncelleme: 29.6.2018 12:48
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