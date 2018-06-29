Fatih Terim'i çıldırtan gelişme! Gençler gitti, Fatih hoca küplere bindi – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    'i çıldırtan gelişme! Gençler gitti, Fatih hoca küplere bindi

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'i çıldırtan gelişme! Gençler gitti, Fatih hoca küplere bindi

    transferinde genç oyuncuların bonus olarak kullanılması 'i çıldırttı

    ALT yapıda yetişen 1999 doğumlu Ali Ülgen ve Barış Zeren, transferindeki sözleşme gereği 'a oldular. Teknik direktör 'in bu duruma çok sinirlendiği bildirildi. Tecrübeli hoca, çok umutlu olduğu iki oyuncuyu 'deki kampa götürme planları yapıyordu.
    1. 29.6.2018 01:04
    2. Güncelleme: 29.6.2018 06:32
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