Cengiz, Galatasaray Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
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    Cengiz, Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

    Cengiz, Galatasaray Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

    Başkanı , Galatasaray Üniversitesi'nin 22'nci dönem mezunları için düzenlediği mezuniyet törenine katıldı.

    Düzenlenen törene Spor Kulübü Başkanı 'in yanı sıra, genel sekreter Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi İlber Aydemir, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı , Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaraylılar Cemiyeti Başkanı Polat Bengiserp, Galatasaray Spor Kulübü'nün en yaşlı üyesi Fuat Diriker, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, öğrenciler ve öğrenci yakınları katıldı.

    Törende yapılan açılış konuşmalarının ardından, bölüm birincilerine belge ve ödülleri verildi. Mezun öğrenciler bölümlerine göre sırayla kürsüye davet edilerek mezuniyet belgeleri takdim edildi. Mezuniyet töreni, kep atma gösterisiyle sona erdi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e büyük ilgi gösteren öğrenciler, Cengiz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    1. 29.6.2018 23:05
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