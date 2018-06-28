Şampiyon Galatasaray – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Şampiyon Galatasaray

    Şampiyon Galatasaray
    G.SARAY, Süper Ligi'nde yine şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı takım, Play-Off final turu ikinci maçında RMK Marine'yi deplasmanda 60-57 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve ligdeki 10'uncu şampiyonluğu elde etti. Aslanlar, sezon içerisinde Euro- League 1'in ardından yılı çifte kupayla tamamlamayı bildi.
    1. 28.6.2018
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