Ryan Donk’a yeni sözleşme – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
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    ’a yeni sözleşme

    Ryan Donk’a yeni sözleşme

    Cimbom, Hollandalı futbolcu 'un sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başladığını duyurdu.

    Cimbom, Hollandalı futbolcu 'un sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başladığını duyurdu. Yönetimin, KAP'a dün gönderdiği açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadetleri yer aldı.

    1. 28.6.2018
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