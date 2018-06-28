Ryan Donk’a yeni sözleşme
Cimbom, Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başladığını duyurdu.
Cimbom, Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başladığını duyurdu. Yönetimin, KAP'a dün gönderdiği açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadetleri yer aldı.
- 28.6.2018
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
Ryan Donk’a yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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