Kombine bereketi – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kombine bereketi

    Kombine bereketi
    'da taraftarların kombinelere gösterdiği yoğun ilgi sarı-kırmızılı yönetimin yüzünü güldürdü. Henüz transfer bile yapılmamasına rağmen taraftarların hücum ettiği kombine satışlarının 30 bini geçtiği gelen haberler arasında. Geçen sezon evinde her maçını dolu tribünler önünde oynayan Aslan, 17 maçta 16 galibiyet almıştı.
    1. 28.6.2018
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