Gençleri de kampa alacak – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Gençleri de kampa alacak

    Gençleri de kampa alacak
    her döneminde yaptığı gibi genç isimleri de kampa götürecek. Ozan Kabak, Batuhan Şen, Celil Yüksel, İsmail Çipe, Boran Güngör, Gökay Güney, Barış Zeren, Ali Ülgen, Recep Gül gibi isimler kendilerini gösterme şansı bulacak. Beğenilenler A takıma katılacak.
    1. 28.6.2018
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