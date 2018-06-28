Galatasaray'da Çağlar Akbaba yeniden listede

Aslan'da kaleci sorunu yaşanıyor. Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın önümüzdeki sezonki yedeği hala belirsiz. Sözleşmesi biten Cedric Carrasso ve Eray İşcan'la henüz kontrat yenilenmedi. Sarı-kırmızılılar daha önce de gündemlerine gelen Karabüksporlu Çağlar Şahin Akbaba ile görüşme kararı aldı.