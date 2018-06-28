Galatasaray'da Çağlar Akbaba yeniden listede – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
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    Galatasaray'da Çağlar Akbaba yeniden listede

    Galatasaray'da Çağlar Akbaba yeniden listede

    Aslan'da kaleci sorunu yaşanıyor. Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın önümüzdeki sezonki yedeği hala belirsiz.

    Aslan'da kaleci sorunu yaşanıyor. Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın önümüzdeki sezonki yedeği hala belirsiz. Sözleşmesi biten Cedric Carrasso ve 'la henüz kontrat yenilenmedi. Sarı-kırmızılılar daha önce de gündemlerine gelen Karabüksporlu Çağlar Şahin Akbaba ile görüşme kararı aldı.

    1. 28.6.2018
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