Galatasaray'da Çağlar Akbaba yeniden listede
Aslan'da kaleci sorunu yaşanıyor. Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın önümüzdeki sezonki yedeği hala belirsiz.
Aslan'da kaleci sorunu yaşanıyor. Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın önümüzdeki sezonki yedeği hala belirsiz. Sözleşmesi biten Cedric Carrasso ve Eray İşcan'la henüz kontrat yenilenmedi. Sarı-kırmızılılar daha önce de gündemlerine gelen Karabüksporlu Çağlar Şahin Akbaba ile görüşme kararı aldı.
- 28.6.2018
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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