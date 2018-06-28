Galatasaray sponsor konusunda sıkıntı yaşıyor
Cimbom'da yeni yönetimi zorlayan konuların başında sponsorların durumu yatıyor.
Cimbom'da yeni yönetimi zorlayan konuların başında sponsorların durumu yatıyor. Amatör branşlar için şu ana kadar istenilen sponzorlar bulunamadı. Futbol şubesi için de daha güçlü sponsor arayışı sürüyor. UEFA'nın Galatasaray'ı yeniden incelemeye alması da görüşmeleri zorlayan bir sebep.
- 28.6.2018
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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