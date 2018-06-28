Galatasaray sponsor konusunda sıkıntı yaşıyor

Cimbom'da yeni yönetimi zorlayan konuların başında sponsorların durumu yatıyor. Amatör branşlar için şu ana kadar istenilen sponzorlar bulunamadı. Futbol şubesi için de daha güçlü sponsor arayışı sürüyor. UEFA'nın Galatasaray'ı yeniden incelemeye alması da görüşmeleri zorlayan bir sebep.