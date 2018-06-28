Galatasaray sponsor konusunda sıkıntı yaşıyor – Fotomaç – 28 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    sponsor konusunda sıkıntı yaşıyor

    Galatasaray sponsor konusunda sıkıntı yaşıyor

    Cimbom'da yeni yönetimi zorlayan konuların başında sponsorların durumu yatıyor.

    Cimbom'da yeni yönetimi zorlayan konuların başında sponsorların durumu yatıyor. Amatör branşlar için şu ana kadar istenilen sponzorlar bulunamadı. şubesi için de daha güçlü sponsor arayışı sürüyor. 'nın 'ı yeniden incelemeye alması da görüşmeleri zorlayan bir sebep.

    1. 28.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray sponsor konusunda sıkıntı yaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN