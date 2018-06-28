Galatasaray ile Marsilya arasında Ahmed Musa savaşı

Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği futbolcuların başında gelen Ahmed Musa için ciddi rakip çıktı. İzlanda maçında attığı 2 harika golle piyasası yükselen Nijeryalı hücum oyuncusunun kafası karışık. Bonservisi 2 yıl daha Leicester City'de olan 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon kiralık oynadığı CSKA Moskova'da devam etmeye sıcak bakıyor. Aslan'ın önereceği rakam ve Şampiyonlar Ligi kozu da Ahmed Musa'nın ilgisini çekiyor. Atılım yaparak bu sezon PSG'ye rakip olmayı hedefleyen Marsilya'nın da kendisiyle ilgilenmesi kısa sürede karar vermesini zorluyor. Leicester de sadece kiralama bedeli olarak 5 milyon euro istiyor. Galatasaray yönetimi bu rakamda indirim yapılmasını bekliyor.



D'AVİLA DOĞRULADI

Fransız Foot01 sitesi "Galatasaray ile Marsilya'nın Ahmed Musa savaşı" başlığıyla iki takımın da bastırdığını yazdı. Menajeri William D'Avila da Aslan ile görüştükleri haberlerini doğruladı.