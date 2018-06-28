Galatasaray ile Marsilya arasında Ahmed Musa savaşı – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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HEPSİ
    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ile Marsilya arasında savaşı

    Galatasaray ile Marsilya arasında Ahmed Musa savaşı

    ile Marsilya için savaşıyor. Yıldız oyuncunun kiralama bedeli 5 milyon Euro.

    Cimbom'da teknik direktör 'in çok beğendiği futbolcuların başında gelen için ciddi rakip çıktı. İzlanda maçında attığı 2 harika golle piyasası yükselen Nijeryalı hücum oyuncusunun kafası karışık. Bonservisi 2 yıl daha Leicester City'de olan 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon kiralık oynadığı CSKA Moskova'da devam etmeye sıcak bakıyor. Aslan'ın önereceği rakam ve Şampiyonlar Ligi kozu da Ahmed Musa'nın ilgisini çekiyor. Atılım yaparak bu sezon 'ye rakip olmayı hedefleyen Marsilya'nın da kendisiyle ilgilenmesi kısa sürede karar vermesini zorluyor. Leicester de sadece kiralama bedeli olarak 5 milyon euro istiyor. yönetimi bu rakamda indirim yapılmasını bekliyor.

    D'AVİLA DOĞRULADI
    Fransız Foot01 sitesi "Galatasaray ile Marsilya'nın Ahmed Musa savaşı" başlığıyla iki takımın da bastırdığını yazdı. Menajeri William D'Avila da Aslan ile görüştükleri haberlerini doğruladı.

    1. 28.6.2018
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