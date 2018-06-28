Galatasaray ile Marsilya arasında Ahmed Musa savaşı
Galatasaray ile Marsilya Ahmed Musa için savaşıyor. Yıldız oyuncunun kiralama bedeli 5 milyon Euro.
Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği futbolcuların başında gelen Ahmed Musa için ciddi rakip çıktı. İzlanda maçında attığı 2 harika golle piyasası yükselen Nijeryalı hücum oyuncusunun kafası karışık. Bonservisi 2 yıl daha Leicester City'de olan 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon kiralık oynadığı CSKA Moskova'da devam etmeye sıcak bakıyor. Aslan'ın önereceği rakam ve Şampiyonlar Ligi kozu da Ahmed Musa'nın ilgisini çekiyor. Atılım yaparak bu sezon PSG'ye rakip olmayı hedefleyen Marsilya'nın da kendisiyle ilgilenmesi kısa sürede karar vermesini zorluyor. Leicester de sadece kiralama bedeli olarak 5 milyon euro istiyor. Galatasaray yönetimi bu rakamda indirim yapılmasını bekliyor.
D'AVİLA DOĞRULADI
Fransız Foot01 sitesi "Galatasaray ile Marsilya'nın Ahmed Musa savaşı" başlığıyla iki takımın da bastırdığını yazdı. Menajeri William D'Avila da Aslan ile görüştükleri haberlerini doğruladı.
- 28.6.2018
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
Galatasaray ile Marsilya arasında Ahmed Musa savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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