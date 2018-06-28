Galatasaray Başkanı Cengiz, memleketi Gaziantep'te – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Başkanı Cengiz, memleketi 'te

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Başkanı Cengiz, memleketi <a href="/index/gaziantep?id=789935d2-28ef-4fb6-bb94-315131e0f5dc" class="" rel="tag">Gaziantep</a>'te

    Olağan seçimli kongrede yeniden Kulübü Başkanlığı'na seçilen , memleketi 'in Nizip ilçesini ziyaret etti.

    Kulübü Başkanı , 'in Nizip ilçe girişinde Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, taraftarları ve Nizipspor yönetimi tarafından sarı ve kırmızı çiçek buketiyle karşılandı.

    Taraftarın hatıra fotoğrafı çektirdiği Cengiz, Başkanı Akdoğan ile birlikte Nizip Belediyesi'ne geçti. Burada Ali Şahin ve Nizip Kaymakam Kemal Şahin ile ilçedeki spor faaliyetleri hakkında görüşen Cengiz, Nizip Belediye Başkanı Akdoğan'a Galatasaray forması, Akdoğan tarafından ise konuğuna sedef işlemeli kılıç hediye etti. , belediyede hokeyciler tarafından hediye edilen hokey raketi ve topunu da kabul ederek onlarla fotoğraf çektirdi.

    Cengiz, temasları kapsamında Nizip Asri Mezarlığı'na geçerek anne ve babasının kabrini ziyaret ederek dua okudu.

    1. 28.6.2018 10:38
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