Galatasaray Başkanı Cengiz, memleketi Gaziantep'te
Olağan seçimli kongrede yeniden Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na seçilen Mustafa Cengiz, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesini ziyaret etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep'in Nizip ilçe girişinde Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, Galatasaray taraftarları ve Nizipspor yönetimi tarafından sarı ve kırmızı çiçek buketiyle karşılandı.
Taraftarın hatıra fotoğrafı çektirdiği Cengiz, Nizip Belediye Başkanı Akdoğan ile birlikte Nizip Belediyesi'ne geçti. Burada AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve Nizip Kaymakam Kemal Şahin ile ilçedeki spor faaliyetleri hakkında görüşen Cengiz, Nizip Belediye Başkanı Akdoğan'a Galatasaray forması, Akdoğan tarafından ise konuğuna sedef işlemeli kılıç hediye etti. Mustafa Cengiz, belediyede hokeyciler tarafından hediye edilen hokey raketi ve topunu da kabul ederek onlarla fotoğraf çektirdi.
Cengiz, temasları kapsamında Nizip Asri Mezarlığı'na geçerek anne ve babasının kabrini ziyaret ederek dua okudu.
- 28.6.2018 10:38
- Samandıra'da Phillip Cocu rüzgarı! İşte maç maç Fenerbahçe analizi!
- Fenerbahçeli eski isim Terraneo'dan Galatasaray'a flaş e-mail! Rodrigues....
- Almanlar büyük saçmaladı: Dünya Kupası'ndan Erdoğan yüzünden elenmişler...
- Sosyal medya gündemi (28 Haziran 2018)
- Cocu'dan futbolculara: "Maçlarınızı izledim..."
-
Oğuzhan’dan imalı paylaşım
Toplam 2
Yorum
İşleyenDemir etrafa cevap vermeye odaklı olmasan belki geçen sezon şampiyon yapardın bizi, skora katkı vermeyip küserek büyük futbolcu olunmaz cenki izle
-
Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
Yusuf Keşke Belhanda'ya da Sneijder gibi 1 yıl alışma süresi toparlanma süresi verseler.
-
Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
KMehmet Bari bedavaya verelimde 4 milyonluk maasindan kurtulalim. Bu adami alani mahkemeye verip parasini ondan geri istiyelim.
Galatasaray Başkanı Cengiz, memleketi Gaziantep'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.