Fatih Terim'in gözdesi 'Emre' amade – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
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    'in gözdesi 'Emre' amade

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'in gözdesi 'Emre' amade

    Alanyalı yıldız G.Saray’dan haber bekliyor. kıskacındaki Aslan Akdeniz ekibini bonservis için ikna ederse gerçekleşecek

    Aslan'da 'in transferdeki gözdelerinden biri de Emre Akbaba... Tatili sırasında çektirdiği sarı-kırmızılı fotoğrafla taraftarı heyecanlandıran 25 yaşındaki orta saha oyuncusu buna açıklık getirdi. Emre "O LeBron James'in forması. forması değil" ifadelerini kullandı. Ancak Emre, Cimbom'dan gelecek olası bir teklife "Evet" demeye hazır

    'EDERİNİ BULDU'
    ile arasındaki pazarlıkların olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Aslan, Emre için Alanya'dan rakam istemiş, 5 milyon euro'yu duyunca temaslar tıkanmıştı. Alanya rakamı indirirse transferi gerçekleşecek. ALANYA Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Emre'nin durumuyla ilgili şunları söylemişti: "Emre ederini buldu. Çocuk gitmek istiyor. Hoca olarak onunla çalışmayı isterimı. Gider mi bilmem ama çok teklif alıyor."
    1. 28.6.2018
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