Fatih Terim'in gözdesi 'Emre' amade
Alanyalı yıldız G.Saray’dan haber bekliyor. UEFA kıskacındaki Aslan Akdeniz ekibini bonservis için ikna ederse transfer gerçekleşecek
'EDERİNİ BULDU'
Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki pazarlıkların olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Aslan, Emre için Alanya'dan rakam istemiş, 5 milyon euro'yu duyunca temaslar tıkanmıştı. Alanya rakamı indirirse transferi gerçekleşecek. ALANYA Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Emre'nin durumuyla ilgili şunları söylemişti: "Emre ederini buldu. Çocuk gitmek istiyor. Hoca olarak onunla çalışmayı isterimı. Gider mi bilmem ama çok teklif alıyor."
- 28.6.2018
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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