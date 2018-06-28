Denayer'den Galatasaray açıklaması

Aslan geçen sezon yaşadığı şampiyonluğa, özellikle ikinci yarıdaki performansıyla büyük katkı veren Jason Denayer yeniden Manchester City'ye dönmüştü. Premier Lig ekibi 4 sezondur kiraya verdiği 23 yaşındaki stoperi artık satmak istiyor. Kontratında son 2 yıla girdiği için böyle bir karar alan City yönetimi bonservis bedeli olarak ise 10 milyon euro'luk uçuk bir rakam belirledi. Daha önce Galatasaray'da oynamak için transferin son günü havaalanında yatan 23'lük savunmacı Manchester City'li idarecilere kariyer planlamasıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Belçikalı savunma oyuncusu "Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum. Bonservisimde indirime gitmelisiniz" ifadelerini kullandı. Manchester City yönetimi, Galatasaraylı idarecilerle görüşüp Denayer transferinin geleceğini belirleyecek. Aslan'ın ilk hedefi ise yine kiralamak.



HERKESE RET!

Jason Denayer için Manchester City'ye 4 kulüpten teklif gitti. Belçikalı futbolcu, tercihinin Galatasaray'dan yana olduğunu belirterek M'Gladbach, Girona, Lyon ve Marsilya'nın tekliflerini kabul etmedi. Aklı fikri Galatasaray'da oynamak.