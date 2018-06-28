Denayer'den Galatasaray açıklaması – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
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    Denayer'den açıklaması

    Denayer'den Galatasaray açıklaması

    Belçikalı stoper kariyerine Cimbom’da devam etmek istediğini söyledi. M.City yönetimine böyle seslendi

    Aslan geçen sezon yaşadığı şampiyonluğa, özellikle ikinci yarıdaki performansıyla büyük katkı veren yeniden 'ye dönmüştü. ekibi 4 sezondur kiraya verdiği 23 yaşındaki stoperi artık satmak istiyor. Kontratında son 2 yıla girdiği için böyle bir karar alan City yönetimi bonservis bedeli olarak ise 10 milyon euro'luk uçuk bir rakam belirledi. Daha önce 'da oynamak için transferin son günü havaalanında yatan 23'lük savunmacı Manchester City'li idarecilere kariyer planlamasıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Belçikalı savunma oyuncusu "Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum. Bonservisimde indirime gitmelisiniz" ifadelerini kullandı. Manchester City yönetimi, Galatasaraylı idarecilerle görüşüp Denayer transferinin geleceğini belirleyecek. Aslan'ın ilk hedefi ise yine kiralamak.

    HERKESE RET!
    Jason Denayer için Manchester City'ye 4 kulüpten teklif gitti. Belçikalı futbolcu, tercihinin Galatasaray'dan yana olduğunu belirterek M'Gladbach, Girona, ve Marsilya'nın tekliflerini kabul etmedi. Aklı fikri Galatasaray'da oynamak.

    1. 28.6.2018
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