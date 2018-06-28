CAS’a gidecek – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’a gidecek

    CAS’a gidecek
    Bir taraftan transferler için uğraşan sarı-kırmızılı kulüp, diğer yandan da teyakkuzda bekliyor. 'dan Şampiyonlar Ligi'ne katılamaz kararı çıkması halinde 'a itirazda bulunacak olan Galatasaraylı yöneticilerin, bu ihtimale karşı şimdiden B planı yaptığı bildirildi. Kulüp avukatlarının başvuru için çalıştığı gelen haberler arasında.
    1. 28.6.2018
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