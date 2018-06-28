Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
FIFA Dünya Kupası’nda Fas ile mücadele eden Galatasaray’ın 10 numarası Younes Belhanda, İspanya, Portekiz ve Fas mücadelelerinde hücumda istenen performansı gösteremedi. Belhanda sahada kaldığı 228 dakikada gol ve asist yapamadan turnuvayı tamamladı.
Rusya'da organize edilen FIFA Dünya Kupası'nda Fas; İspanya, Portekiz ve İran ile B Grubu'nda yer aldı. İran ve Portekiz'e mağlup olan Fas, grubun son maçında İspanya ile berabere kalarak turnuvaya 1 puan ile veda etti.
Galatasaray ile sezonu Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Younes Belhanda da Fas kadrosunda yer aldı. Turnuvada 10 numaralı forma ile mücadele eden Belhanda, 3 karşılaşmaya da ilk 11'de başladı. İran maçında 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, Portekiz maçında 75, İspanya müsabakasında ise 63. dakikada Teknik Direktör Herve Renard tarafından kenara alındı.
Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Belhanda, hücuma istenen katkıyı veremedi. 28 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 228 dakikada gol ve asist yapamadan turnuvayı tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın 10 numarası, bu 3 karşılaşmada da kart görmedi.
- 28.6.2018 12:53
- Güncelleme: 28.6.2018 12:55
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Oğuzhan’dan imalı paylaşım
Toplam 2
Yorum
İşleyenDemir etrafa cevap vermeye odaklı olmasan belki geçen sezon şampiyon yapardın bizi, skora katkı vermeyip küserek büyük futbolcu olunmaz cenki izle
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
Yusuf Keşke Belhanda'ya da Sneijder gibi 1 yıl alışma süresi toparlanma süresi verseler.
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
KMehmet Bari bedavaya verelimde 4 milyonluk maasindan kurtulalim. Bu adami alani mahkemeye verip parasini ondan geri istiyelim.
Belhanda’nın Dünya Kupası performansı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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