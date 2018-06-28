Belhanda Dünya Kupası'nda yokları oynadı
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’nın performansı

    Belhanda’nın Dünya Kupası performansı

    ’nda Fas ile mücadele eden ’ın 10 numarası Younes , İspanya, Portekiz ve Fas mücadelelerinde hücumda istenen performansı gösteremedi. Belhanda sahada kaldığı 228 dakikada gol ve asist yapamadan turnuvayı tamamladı.

    'da organize edilen 'nda Fas; İspanya, Portekiz ve ile B Grubu'nda yer aldı. İran ve Portekiz'e mağlup olan Fas, grubun son maçında İspanya ile berabere kalarak turnuvaya 1 puan ile veda etti.

    ile sezonu 'de şampiyon olarak tamamlayan Younes da Fas kadrosunda yer aldı. Turnuvada 10 numaralı forma ile mücadele eden Belhanda, 3 karşılaşmaya da ilk 11'de başladı. İran maçında 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, Portekiz maçında 75, İspanya müsabakasında ise 63. dakikada Teknik Direktör Herve Renard tarafından kenara alındı.

    Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Belhanda, hücuma istenen katkıyı veremedi. 28 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 228 dakikada gol ve asist yapamadan turnuvayı tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın 10 numarası, bu 3 karşılaşmada da kart görmedi.

    1. 28.6.2018 12:53
    2. Güncelleme: 28.6.2018 12:55
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