7 Temmuz’da Zürih yolcusu – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    7 Temmuz’da yolcusu

    7 Temmuz’da Zürih yolcusu
    yeni sezon hazırlıklarına bugün 'nde başlayacak. Sarı-kırmızılılar, 'nin kentine ise 7 Temmuz'da hareket edecek. 16 Temmuz'a kadar burada kalacak. Ardından da Montreux'ye geçerek kampın kalan bölümünü tamamlayacak. 21 Temmuz'da dönerek çalışmalarına 'da devam edecek.
    1. 28.6.2018
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