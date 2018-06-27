Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, Devler Ligi'nde direkt katılacak. Bunun için Türk Telekom Stadı'nı da baştan aşağı elden geçirecek. UEFA standartlarına büyük ölçüde uyan TT Stadı tüm ayrıntılarına kadar incelenecek. Sarı-kırmızılı yönetim eksikleri tamamlayacak. VIP koltuklar ve locaların konforu artırılacak. Kırık veya bozuk koltuklar yenilenecek. UEFA'nın hassas olduğu elektrik aksamı ve jeneratörler bakıma alınacak. Devler Ligi maçlarında aydınlatma sıkıntısı yaşanmayacak.



ÇİMLERE BAKIM YAPILACAK

Galatasaray yönetimi, stat zeminini de elden geçirecek. Cimbom'un geçtiğimiz yıllarda Cluj ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı yağmur nedeniyle tehlikeye girmişti. Bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için çimler özel bakıma alınacak. Ayrıca stat giriş kapılarından, tuvaletlere, büfelerden, reklam panolarına kadar birçok önemli bölüm elden geçirilecek. Bilboardlar ve ses sistemi de tekrar tekrar denenecek, son teknoloji ile yenilenecek. Cimbom böylece, Devler Ligi'ne hazır olacak.