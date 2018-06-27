Tolga’nın aklı 2.1 milyonda!
Galatasaray'da senelik 2.1 milyon euro kazanan Tolga Ciğerci'nin yönetime mesajı net...
Galatasaray'da senelik 2.1 milyon euro kazanan Tolga Ciğerci'nin yönetime mesajı net... Sarı- kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve gönderilecek isimler arasında yer alan 26 yaşındaki futbolcu, 2.1 milyon euro'yu garantiye almak istiyor. Tecrübeli futbolcu, kendisine iletişime geçen yöneticilere her fırsatta bu talebini iletiyor ve kulüpte kalmak istediğinin de altını çiziyor.
- 27.6.2018
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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