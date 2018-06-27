Tolga’nın aklı 2.1 milyonda! – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Tolga’nın aklı 2.1 milyonda!

    Tolga’nın aklı 2.1 milyonda!

    'da senelik 2.1 milyon euro kazanan 'nin yönetime mesajı net...

    'da senelik 2.1 milyon euro kazanan 'nin yönetime mesajı net... Sarı- kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve gönderilecek isimler arasında yer alan 26 yaşındaki futbolcu, 2.1 milyon euro'yu garantiye almak istiyor. Tecrübeli futbolcu, kendisine iletişime geçen yöneticilere her fırsatta bu talebini iletiyor ve kulüpte kalmak istediğinin de altını çiziyor.

    1. 27.6.2018
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