Tolga’nın aklı 2.1 milyonda!

Galatasaray'da senelik 2.1 milyon euro kazanan Tolga Ciğerci'nin yönetime mesajı net... Sarı- kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve gönderilecek isimler arasında yer alan 26 yaşındaki futbolcu, 2.1 milyon euro'yu garantiye almak istiyor. Tecrübeli futbolcu, kendisine iletişime geçen yöneticilere her fırsatta bu talebini iletiyor ve kulüpte kalmak istediğinin de altını çiziyor.