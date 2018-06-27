Seferovic iddiası

Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde olan isimlerden Haris Seferovic için Portekiz'de önemli bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önemli gazetelerinden A Bola, İsviçreli forvetin, Dünya Kupası'ndan sonra kararını vereceğini yazdı. 26 yaşındaki futbolcuyla G.Saray ile birlikte İngiliz, Alman ve İtalyan ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi.