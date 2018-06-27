Seferovic iddiası – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
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    Seferovic iddiası

    Seferovic iddiası

    Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde olan isimlerden için Portekiz'de önemli bir iddia ortaya atıldı.

    Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde olan isimlerden için Portekiz'de önemli bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önemli gazetelerinden A Bola, İsviçreli forvetin, 'ndan sonra kararını vereceğini yazdı. 26 yaşındaki futbolcuyla G.Saray ile birlikte İngiliz, Alman ve İtalyan ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi.

    1. 27.6.2018
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