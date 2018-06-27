Potada derbi – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Potada derbi

    Potada derbi

    Süper Ligi play-off final serisinde ikinci maç bugün oynanacak.

    Süper Ligi play-off final serisinde ikinci maç bugün oynanacak. İlk karşılaşmadan 86-57 farklı bir skorla galip ayrılan , 'a konuk olacak. Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

    1. 27.6.2018
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