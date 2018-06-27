Okan Buruk'tan Akhisarspor'a veda – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'tan Akhisarspor'a veda

    <a href="/index/okan-buruk?id=bc99d060-56a9-46cc-af2d-2d9d5cab108f" class="" rel="tag">Okan Buruk</a>'tan Akhisarspor'a veda

    Akhisarspor'la yolları ayrılan teknik direktör , unutulmayacak anılara imza attıkları yeşil-siyahlılara yeni sezonda ile 'de başarılar diledi.

    Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Buruk, Akhisarspor'da görev yaptığı 15 aylık süre içerisinde her maçta sonuç ne olursa olsun kendilerini destekleyen, kupayı kaldırdıkları Diyarbakır'daki finalinde yanlarında olan ve gelememelerine rağmen Akhisar'da sokakları dolduran taraftarlara teşekkür etti.

    , şunları kaydetti: "Ben ve ekibimle kader birliği yapan ve de başarıların gerçek sahibi iyi kalpli, karakterli oyuncularımıza, başta şahsım olmak üzere tüm teknik ekibe rahat bir çalışma ortamı hazırlayarak daima desteğini gösteren başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetim kuruluna, tabii ki perde arkasında kalan asıl emekçilerimiz olan takımın ve tesislerin personeline hem kendi hem de görev süresinde canla başla çalışan ekibim adına teşekkür ederim. Unutulmayacak anılara imza attığımız Akhisarspor'a yeni sezonda ülkemizi temsil edeceği ile 'de başarılar dilerim. Bizden sonra kulübün teknik direktörlüğünü üstlenen Sayın Safet Susic ve ekibine de aynı şekilde yeni sezonda başarılar dilerim."

    1. 27.6.2018 15:35
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