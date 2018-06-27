Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Buruk, Akhisarspor'da görev yaptığı 15 aylık süre içerisinde her maçta sonuç ne olursa olsun kendilerini destekleyen, kupayı kaldırdıkları Diyarbakır'daki Ziraat Türkiye Kupası finalinde yanlarında olan ve gelememelerine rağmen Akhisar'da sokakları dolduran taraftarlara teşekkür etti.

Okan Buruk, şunları kaydetti: "Ben ve ekibimle kader birliği yapan ve de başarıların gerçek sahibi iyi kalpli, karakterli oyuncularımıza, başta şahsım olmak üzere tüm teknik ekibe rahat bir çalışma ortamı hazırlayarak daima desteğini gösteren başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetim kuruluna, tabii ki perde arkasında kalan asıl emekçilerimiz olan takımın ve tesislerin personeline hem kendi hem de görev süresinde canla başla çalışan ekibim adına teşekkür ederim. Unutulmayacak anılara imza attığımız Akhisarspor'a yeni sezonda ülkemizi temsil edeceği UEFA Avrupa Ligi ile Spor Toto Süper Lig'de başarılar dilerim. Bizden sonra kulübün teknik direktörlüğünü üstlenen Sayın Safet Susic ve ekibine de aynı şekilde yeni sezonda başarılar dilerim."