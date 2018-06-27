Muslera her yerde 1 numara

Aslan'ın vazgeçilmez ismi Muslera, Rusya'da da adından söz ettiriyor. Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi, ülkesinin Dünya Kupası'nda oynadığı ilk 3 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Uruguay'ın gruptan çıkmasında önemli rol oynayan 32 yaşındaki kaleci, performansıyla şimdiden kupanın en iyileri arasında yer aldı. Özellikle grupta oynanan ilk maçta Mısır, son karşılaşmada da ev sahibi Rusya'ya karşı 3 kritik kurtarış yapan Muslera, Uruguay'ın başarısında büyük pay sahibi oldu.