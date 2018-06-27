Muslera her yerde 1 numara – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    her yerde 1 numara

    Muslera her yerde 1 numara

    Aslan'ın vazgeçilmez ismi , 'da da adından söz ettiriyor.

    Aslan'ın vazgeçilmez ismi , 'da da adından söz ettiriyor. 'ın Uruguaylı file bekçisi, ülkesinin 'nda oynadığı ilk 3 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Uruguay'ın gruptan çıkmasında önemli rol oynayan 32 yaşındaki kaleci, performansıyla şimdiden kupanın en iyileri arasında yer aldı. Özellikle grupta oynanan ilk maçta , son karşılaşmada da ev sahibi Rusya'ya karşı 3 kritik kurtarış yapan Muslera, Uruguay'ın başarısında büyük pay sahibi oldu.

    1. 27.6.2018
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