Muslera her yerde 1 numara
Aslan'ın vazgeçilmez ismi Muslera, Rusya'da da adından söz ettiriyor.
Aslan'ın vazgeçilmez ismi Muslera, Rusya'da da adından söz ettiriyor. Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi, ülkesinin Dünya Kupası'nda oynadığı ilk 3 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Uruguay'ın gruptan çıkmasında önemli rol oynayan 32 yaşındaki kaleci, performansıyla şimdiden kupanın en iyileri arasında yer aldı. Özellikle grupta oynanan ilk maçta Mısır, son karşılaşmada da ev sahibi Rusya'ya karşı 3 kritik kurtarış yapan Muslera, Uruguay'ın başarısında büyük pay sahibi oldu.
- 27.6.2018
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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