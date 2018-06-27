Muğdat Galatasaray için sabırsızlanıyor!
Muğdat yakın çevresine Galatasaray ve Fatih Terim için görev yapmanın herkese nasip olmayacağını söylüyor.
Galatasaray ile kısa süre içinde resmi sözleşme imzalaması beklenen Muğdat Çelik sabırsız. 28 yaşında büyük bir takıma transfer olmanın eşiğinde olan tecrübeli hücum oyuncusunun yakın çevresine "Hem Galatasaray'da oynayacağım hem de Fatih Terim ile çalışacağım. Bu herkese nasip olmaz" dediği öğrenildi. Terim'in yerli alternatifini artırmak için Muğdat transferine sıcak baktığı biliniyor.
- 27.6.2018
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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