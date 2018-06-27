Galatasaray ile kısa süre içinde resmi sözleşme imzalaması beklenen Muğdat Çelik sabırsız. 28 yaşında büyük bir takıma transfer olmanın eşiğinde olan tecrübeli hücum oyuncusunun yakın çevresine "Hem Galatasaray'da oynayacağım hem de Fatih Terim ile çalışacağım. Bu herkese nasip olmaz" dediği öğrenildi. Terim'in yerli alternatifini artırmak için Muğdat transferine sıcak baktığı biliniyor.