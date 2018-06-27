Muğdat Galatasaray için sabırsızlanıyor! – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Muğdat için sabırsızlanıyor!

    Muğdat <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> için sabırsızlanıyor!

    Muğdat yakın çevresine ve için görev yapmanın herkese nasip olmayacağını söylüyor.

    ile kısa süre içinde resmi sözleşme imzalaması beklenen Muğdat Çelik sabırsız. 28 yaşında büyük bir takıma olmanın eşiğinde olan tecrübeli hücum oyuncusunun yakın çevresine "Hem 'da oynayacağım hem de ile çalışacağım. Bu herkese nasip olmaz" dediği öğrenildi. Terim'in yerli alternatifini artırmak için Muğdat transferine sıcak baktığı biliniyor.

    1. 27.6.2018
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