Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Selçuk'un 3 milyon euro olan ücretini 1.7 milyona indirmeyi planlayan Cimbom, yıldız futbolcudan haber bekliyor.

Kendisine bir senelik daha sözleşme önerilecek olan 33 yaşındaki oyuncunun bu hafta içinde cevap vereceği belirtiliyor.

MENAJERİ, BAŞAKŞEHİR İDDİALARINI YALANLADI!

Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak'ın, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüğü ve bu yaz transferin gerçekleşeceği iddia edilmişti. Çıkan bu iddialar menajer Batur Altıparmak tarafından yalanlandı. Altıparmak, A Spor'a yaptığı yazılı açıklamada "Kesinlikle böyle bir şey yok, Selçuk İnan Galatasaray'da kalacak". ifadelerini kullanarak konuya açıklık getirdi.