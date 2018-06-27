İşte Selçuk İnan'ın G.Saray kararı
Yeni sezon öncesi feda dönemini başlatacak olan Galatasaray Yönetimi, ilk olarak kaptan Selçuk İnan'la görüşme yapmıştı.
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Selçuk'un 3 milyon euro olan ücretini 1.7 milyona indirmeyi planlayan Cimbom, yıldız futbolcudan haber bekliyor.
Kendisine bir senelik daha sözleşme önerilecek olan 33 yaşındaki oyuncunun bu hafta içinde cevap vereceği belirtiliyor.
MENAJERİ, BAŞAKŞEHİR İDDİALARINI YALANLADI!
Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak'ın, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüğü ve bu yaz transferin gerçekleşeceği iddia edilmişti. Çıkan bu iddialar menajer Batur Altıparmak tarafından yalanlandı. Altıparmak, A Spor'a yaptığı yazılı açıklamada "Kesinlikle böyle bir şey yok, Selçuk İnan Galatasaray'da kalacak". ifadelerini kullanarak konuya açıklık getirdi.
- 27.6.2018 12:00
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
İşte Selçuk İnan'ın G.Saray kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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