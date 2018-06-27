Kaptan Selçuk İnan kararını verdi
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    İşte 'ın G.Saray kararı

    İşte <a href="/index/selcuk-inan?id=7ab9a8ee-8933-4668-b166-6ddc612373b9" class="" rel="tag">Selçuk İnan</a>'ın G.Saray kararı

    Yeni sezon öncesi feda dönemini başlatacak olan Yönetimi, ilk olarak kaptan 'la görüşme yapmıştı.

    Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Selçuk'un 3 milyon euro olan ücretini 1.7 milyona indirmeyi planlayan Cimbom, yıldız futbolcudan haber bekliyor.

    Kendisine bir senelik daha sözleşme önerilecek olan 33 yaşındaki oyuncunun bu hafta içinde cevap vereceği belirtiliyor.

    MENAJERİ, BAŞAKŞEHİR İDDİALARINI YALANLADI!
    'ın menajeri 'ın, Medipol Başkanı ile görüştüğü ve bu yaz transferin gerçekleşeceği iddia edilmişti. Çıkan bu iddialar menajer tarafından yalanlandı. Altıparmak, A Spor'a yaptığı yazılı açıklamada "Kesinlikle böyle bir şey yok, 'da kalacak". ifadelerini kullanarak konuya açıklık getirdi.

    1. 27.6.2018 12:00
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