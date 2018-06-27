İşte Gomis'in unutamadığı gol – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    İşte 'in unutamadığı gol

    İşte Gomis'in unutamadığı gol

    , “Kariyerindeki en önemli gol hangisi?” sorusuna şu yanıtı verdi: G.Saray’da ilk şampiyonluğumu yaşamamızı sağlayan go

    'in gol kralı Bafetimbi , dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Sezonun tamamlanmasının ardından ailesiyle vakit geçirdiğini belirten 'ın Fransız yıldızı, "Çünkü sezon içinde onlara vakit ayıramadım. 'nda tüm maçları izliyorum. Özellikle eski takım arkadaşlarımın ve elbette Muslera'yı yakından takip etmeye çalışıyorum. 'nın forvet hattının iyi olduğunu düşünüyorum. Etkili oynuyorlar bence" dedi.

    İlk hatırladığı Dünya Kupası'nın 1994 Amerika olduğunu kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, "2002'deki Dünya Kupası'nda 'nin başarısı da önemli. O takımda birçok oyuncu Galatasaray'dandı. Bu da gurur verici. Bu kupada beğendiğim formalar Arjantin ve . Nostalji formalar da çok ilgi çekici ve beni çocukluğuma götürüyor" açıklamasında bulundu. Tecrübeli forvet, "Kariyerinde unutamadığın gol hangisi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Galatasaray'da ilk şampiyonluğumu yaşamamızı sağlayan golüm."

    1. 27.6.2018
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