İşte Gomis'in unutamadığı gol
Gomis, “Kariyerindeki en önemli gol hangisi?” sorusuna şu yanıtı verdi: G.Saray’da ilk şampiyonluğumu yaşamamızı sağlayan go
Süper Lig'in gol kralı Bafetimbi Gomis, dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Sezonun tamamlanmasının ardından ailesiyle vakit geçirdiğini belirten Galatasaray'ın Fransız yıldızı, "Çünkü sezon içinde onlara vakit ayıramadım. Dünya Kupası'nda tüm maçları izliyorum. Özellikle eski takım arkadaşlarımın ve elbette Muslera'yı yakından takip etmeye çalışıyorum. Fransa'nın forvet hattının iyi olduğunu düşünüyorum. Etkili oynuyorlar bence" dedi.
İlk hatırladığı Dünya Kupası'nın 1994 Amerika olduğunu kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, "2002'deki Dünya Kupası'nda Türkiye'nin başarısı da önemli. O takımda birçok oyuncu Galatasaray'dandı. Bu da gurur verici. Bu kupada beğendiğim formalar Arjantin ve Almanya. Nostalji formalar da çok ilgi çekici ve beni çocukluğuma götürüyor" açıklamasında bulundu. Tecrübeli forvet, "Kariyerinde unutamadığın gol hangisi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Galatasaray'da ilk şampiyonluğumu yaşamamızı sağlayan golüm."
- 27.6.2018
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
İşte Gomis'in unutamadığı gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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