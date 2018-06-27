İşte Gomis'in unutamadığı gol

Süper Lig'in gol kralı Bafetimbi Gomis, dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Sezonun tamamlanmasının ardından ailesiyle vakit geçirdiğini belirten Galatasaray'ın Fransız yıldızı, "Çünkü sezon içinde onlara vakit ayıramadım. Dünya Kupası'nda tüm maçları izliyorum. Özellikle eski takım arkadaşlarımın ve elbette Muslera'yı yakından takip etmeye çalışıyorum. Fransa'nın forvet hattının iyi olduğunu düşünüyorum. Etkili oynuyorlar bence" dedi.



İlk hatırladığı Dünya Kupası'nın 1994 Amerika olduğunu kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, "2002'deki Dünya Kupası'nda Türkiye'nin başarısı da önemli. O takımda birçok oyuncu Galatasaray'dandı. Bu da gurur verici. Bu kupada beğendiğim formalar Arjantin ve Almanya. Nostalji formalar da çok ilgi çekici ve beni çocukluğuma götürüyor" açıklamasında bulundu. Tecrübeli forvet, "Kariyerinde unutamadığın gol hangisi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Galatasaray'da ilk şampiyonluğumu yaşamamızı sağlayan golüm."