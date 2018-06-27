Gomis'den Dünya Kupası yorumu – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'den yorumu

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'den <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a> yorumu

    'ın golcü futbolcusu Batefimbi , "'nin de 'nda olmasını isterdim. 'yi desteklemek beni çok mutlu ederdi" dedi.

    Bomontiada'daki adidas Creator Collective Evi'nde futbolseverlerle bir araya gelen , ülkesi 'yı turnuvanın favorisi olarak gördüğünü belirtirken, 'nda mücadele eden Galatasaraylı oyuncuların çok iyi bireysel performanslar sergilediğini söyledi.
    , şöyle konuştu;

    "'daki üç takım arkadaşımın 'ndaki bireysel performansları hayli başarılıydı. Tatilde ailemle birlikte vakit geçirmem sebebiyle tüm maçları izleyemesem de onları takip ettim. ve Yuto Nagatomo'nun takımları üst turlarda başarılı sonuçlar almaya devam edebilir. Younes 'nın formasını giydiği Fas ise hayli zor bir grupta olmasına rağmen başarılı performans sergiledi. da takımının başarılı oyuncuları arasındaydı."

    Turnuvanın daha önceki organizasyonlara göre hayli farklı ve sürprizli olduğunu dile getiren yıldız futbolcu; , ve gibi takımların çok zorlandıklarını vurguladı. 'ndaki favorisinin, ülkesi olduğunu belirten başarılı forvet, ailesinin kökenleri sebebiyle Senegal'i desteklediğini sözlerine ekledi.

    "KEŞKE TÜRKİYE DE DÜNYA KUPASI'NDA OLSAYDI"
    Batefimbi , A Milli Futbol Takımı ile ilgili de şu yorumu yaptı:
    "Tabii ki bana ve aileme harika bir şekilde ev sahipliği yapan 'nin de 'nda olmasını isterdim. 'yi desteklemek beni çok mutlu ederdi."

    1. 27.6.2018 13:36
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