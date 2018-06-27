Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Yeni sezon öncesi feda dönemini başlatacak olan Galatasaray Yönetimi, ilk olarak kaptan Selçuk İnan'la görüşme yapmıştı.
Yeni sezon öncesi feda dönemini başlatacak olan Galatasaray Yönetimi, ilk olarak kaptan Selçuk İnan'la görüşme yapmıştı. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Selçuk'un 3 milyon euro olan ücretini 1.7 milyona indirmeyi planlayan Cimbom, yıldız futbolcudan haber bekliyor. Kendisine bir senelik daha sözleşme önerilecek olan 33 yaşındaki oyuncunun bu hafta içinde cevap vereceği belirtiliyor.
- 27.6.2018
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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