Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da

Yeni sezon öncesi feda dönemini başlatacak olan Galatasaray Yönetimi, ilk olarak kaptan Selçuk İnan'la görüşme yapmıştı. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Selçuk'un 3 milyon euro olan ücretini 1.7 milyona indirmeyi planlayan Cimbom, yıldız futbolcudan haber bekliyor. Kendisine bir senelik daha sözleşme önerilecek olan 33 yaşındaki oyuncunun bu hafta içinde cevap vereceği belirtiliyor.