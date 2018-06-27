Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da gözler ’da

    Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da

    öncesi feda dönemini başlatacak olan Yönetimi, ilk olarak kaptan 'la görüşme yapmıştı.

    öncesi feda dönemini başlatacak olan Yönetimi, ilk olarak kaptan 'la görüşme yapmıştı. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Selçuk'un 3 milyon euro olan ücretini 1.7 milyona indirmeyi planlayan Cimbom, yıldız futbolcudan haber bekliyor. Kendisine bir senelik daha sözleşme önerilecek olan 33 yaşındaki oyuncunun bu hafta içinde cevap vereceği belirtiliyor.

    1. 27.6.2018
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