Galatasaray ilk transferini yaptı! Muğdat Çelik resmen Galatasaray'da – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ilk transferini yaptı! resmen Galatasaray'da

    Galatasaray ilk transferini yaptı! Muğdat Çelik resmen Galatasaray'da

    , Akhisarspor'da oynayan ile anlaştı. Yarın, Galatasaray antrenmanına katılacak.

    Ayrıntılar geliyor...
    1. 27.6.2018 18:29
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