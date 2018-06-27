Galatasaray eski dostlarını unutmadı
Galatasaray, 1984 - 88 yıllarında takımın başında olan Jupp Derwall'i unutmadı.
Galatasaray, 1984 - 88 yıllarında takımın başında olan Jupp Derwall'i unutmadı. 26 Haziran 2007'de hayatını kaybeden Alman hoca için mesaj yayınlayan sarı-kırmızılılar, "Türk futbolunda tarihi yeniden yazan Derwall'i aramızdan ayrılışının 11. yılında özlem anıyoruz" ifadelerini kullandı.
İYİ Kİ DOĞDUN FELİPE MELO
Formasını giydiği Galatasaray'ın unutulmazları arasına giren Felipe Melo dün gündemdeki isimdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 2011-15 yılları arasında forma giyen Brezilyalı futbolcunun doğum gününü unutmadı. Cimbom, twitter hesabından Melo'nun fotoğrafını paylaşıp, "İyi ki doğdun pitbull" yazdı.
- 27.6.2018
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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