Galatasaray eski dostlarını unutmadı – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    eski dostlarını unutmadı

    Galatasaray eski dostlarını unutmadı

    , 1984 - 88 yıllarında takımın başında olan Jupp Derwall'i unutmadı.

    , 1984 - 88 yıllarında takımın başında olan Jupp Derwall'i unutmadı. 26 Haziran 2007'de hayatını kaybeden Alman hoca için mesaj yayınlayan sarı-kırmızılılar, "Türk futbolunda tarihi yeniden yazan Derwall'i aramızdan ayrılışının 11. yılında özlem anıyoruz" ifadelerini kullandı.

    İYİ Kİ DOĞDUN FELİPE MELO
    Formasını giydiği Galatasaray'ın unutulmazları arasına giren dün gündemdeki isimdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 2011-15 yılları arasında forma giyen Brezilyalı futbolcunun doğum gününü unutmadı. Cimbom, twitter hesabından Melo'nun fotoğrafını paylaşıp, "İyi ki doğdun pitbull" yazdı.

    1. 27.6.2018
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