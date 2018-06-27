Galatasaray eski dostlarını unutmadı

Galatasaray, 1984 - 88 yıllarında takımın başında olan Jupp Derwall'i unutmadı. 26 Haziran 2007'de hayatını kaybeden Alman hoca için mesaj yayınlayan sarı-kırmızılılar, "Türk futbolunda tarihi yeniden yazan Derwall'i aramızdan ayrılışının 11. yılında özlem anıyoruz" ifadelerini kullandı.



İYİ Kİ DOĞDUN FELİPE MELO

Formasını giydiği Galatasaray'ın unutulmazları arasına giren Felipe Melo dün gündemdeki isimdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 2011-15 yılları arasında forma giyen Brezilyalı futbolcunun doğum gününü unutmadı. Cimbom, twitter hesabından Melo'nun fotoğrafını paylaşıp, "İyi ki doğdun pitbull" yazdı.