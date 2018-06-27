Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep'te – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Başkanı , Gaziantep'te

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep'te

    Kulübü Başkanı , Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Gaziantep'e gelen Cengiz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

    Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Yerlikaya, Liselere Geçiş Sınavı'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak başarı elde eden Gaziantepli öğrenci Berke Körlü'nün Lisesi'nde okumak istediğini belirtti.

    Başkan Cengiz de başarılı öğrencilerin eğitimlerine destek olmaktan mutluluk duyacakları aktararak, gerekli girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

    Ziyarette , Vali Ali Yerlikaya'ya üzerinde isminin yazılı olduğu 42 numaralı Galatasaray forması hediye etti.

    1. 27.6.2018 23:39
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