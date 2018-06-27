Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep'te
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Gaziantep'e gelen Cengiz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Yerlikaya, Liselere Geçiş Sınavı'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak başarı elde eden Gaziantepli öğrenci Berke Körlü'nün Galatasaray Lisesi'nde okumak istediğini belirtti.
Başkan Cengiz de başarılı öğrencilerin eğitimlerine destek olmaktan mutluluk duyacakları aktararak, gerekli girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.
Ziyarette Mustafa Cengiz, Vali Ali Yerlikaya'ya üzerinde isminin yazılı olduğu 42 numaralı Galatasaray forması hediye etti.
- 27.6.2018 23:39
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
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MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
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İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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