Eren gitmiyor! – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Eren gitmiyor!

    Eren gitmiyor!

    Aslan'ın elinden çıkarmak istediği isimlerden için eski kulübü Basel'den teklif geldi.

    Aslan'ın elinden çıkarmak istediği isimlerden için eski kulübü Basel'den teklif geldi. temsilcisi, 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ederken, 30 yaşındaki golcü futbolcuya da senelik 550 bin euro önerdi. 'da yıllık 2.1 milyon euro kazanan Eren Derdiyok ise eski kulübünün bu teklifini reddetti.

    1. 27.6.2018
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