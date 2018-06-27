Eren gitmiyor!

Aslan'ın elinden çıkarmak istediği isimlerden Eren Derdiyok için eski kulübü Basel'den teklif geldi. İsviçre temsilcisi, 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ederken, 30 yaşındaki golcü futbolcuya da senelik 550 bin euro önerdi. Galatasaray'da yıllık 2.1 milyon euro kazanan Eren Derdiyok ise eski kulübünün bu teklifini reddetti.