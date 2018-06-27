Eren gitmiyor!
Aslan'ın elinden çıkarmak istediği isimlerden Eren Derdiyok için eski kulübü Basel'den teklif geldi.
Aslan'ın elinden çıkarmak istediği isimlerden Eren Derdiyok için eski kulübü Basel'den teklif geldi. İsviçre temsilcisi, 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ederken, 30 yaşındaki golcü futbolcuya da senelik 550 bin euro önerdi. Galatasaray'da yıllık 2.1 milyon euro kazanan Eren Derdiyok ise eski kulübünün bu teklifini reddetti.
- 27.6.2018
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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