Ianis Hagi: Babam golcü, ben asistçi

Romanya'nın Viitorul takımını çalıştıran Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, "Babam benden daha hızlıydı ve gole daha yatkın bir futbolcuydu. Ben daha çok asist yapmayı seviyorum" dedi. Babasının idolü olduğunu belirten Ianis, "Onun ayak izlerini takip etmek istiyorum" diye konuştu. 19 yaşındaki Ianis, Fiorentina'da başarılı olamayınca Viitorul'a dönmüştü.