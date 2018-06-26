Ianis Hagi: Babam golcü, ben asistçi
Romanya'nın Viitorul takımını çalıştıran Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, "Babam benden daha hızlıydı ve gole daha yatkın bir futbolcuydu. Ben daha çok asist yapmayı seviyorum" dedi.
Romanya'nın Viitorul takımını çalıştıran Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, "Babam benden daha hızlıydı ve gole daha yatkın bir futbolcuydu. Ben daha çok asist yapmayı seviyorum" dedi. Babasının idolü olduğunu belirten Ianis, "Onun ayak izlerini takip etmek istiyorum" diye konuştu. 19 yaşındaki Ianis, Fiorentina'da başarılı olamayınca Viitorul'a dönmüştü.
- 26.6.2018
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
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hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
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komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
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Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
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