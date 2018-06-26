Ianis Hagi: Babam golcü, ben asistçi – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    : Babam golcü, ben asistçi

    Ianis Hagi: Babam golcü, ben asistçi

    Romanya'nın Viitorul takımını çalıştıran 'nin oğlu , "Babam benden daha hızlıydı ve gole daha yatkın bir futbolcuydu. Ben daha çok asist yapmayı seviyorum" dedi.

    Romanya'nın Viitorul takımını çalıştıran 'nin oğlu , "Babam benden daha hızlıydı ve gole daha yatkın bir futbolcuydu. Ben daha çok asist yapmayı seviyorum" dedi. Babasının idolü olduğunu belirten Ianis, "Onun ayak izlerini takip etmek istiyorum" diye konuştu. 19 yaşındaki Ianis, 'da başarılı olamayınca Viitorul'a dönmüştü.

    1. 26.6.2018
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