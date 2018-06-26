Galatasaray'dan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan 'a tebrik mesajı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan <a href="/index/recep-tayyip-erdogan?id=9dab127f-c4c6-41f4-b10e-0b44f3a4b372" class="" rel="tag">Recep Tayyip Erdoğan</a>'a tebrik mesajı

    Sarı-kırmızılı yönetim, yeniden seçilen 'ı kutladı.

    Sarı-kırmızılı yönetim, yeniden seçilen 'ı kutladı. Kulübün resmi sitesinden yayınlanan mesajda, "24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ilk turunda gerekli çoğunluğu sağlayarak Milletimizin iradesiyle Cumhurbaşkanı seçilen Sayın 'ı en içten dileklerimizle kutlar, gelecek çalışma döneminde üstün başarılar dileriz" denildi.

    1. 26.6.2018
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