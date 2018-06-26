Galatasaray'dan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı
Sarı-kırmızılı yönetim, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.
Sarı-kırmızılı yönetim, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Kulübün resmi sitesinden yayınlanan mesajda, "24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ilk turunda gerekli çoğunluğu sağlayarak Milletimizin iradesiyle Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı en içten dileklerimizle kutlar, gelecek çalışma döneminde üstün başarılar dileriz" denildi.
- 26.6.2018
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
Yorum
komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
Yorum
Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
Galatasaray'dan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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