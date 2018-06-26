Galatasaray taraftarı kombinelere hücum ediyor – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    taraftarı kombinelere hücum ediyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> taraftarı kombinelere hücum ediyor

    Yeni sezon kombine kartlarında genel satış dönemi dün başladı.

    Yeni sezon kombine kartlarında genel satış dönemi dün başladı. Taraftarlar ilk günden kombinelere adeta hücum etti. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmanın da etkisiyle maçları statta seyretmek isteyen sarı-kırmızılılar, Stadı'nın kombine satış ofisinde kuyruk oluşturdu. Kombine kartlar, GSStore'dan da satın alınabiliyor. Yönetim, 40 bin kombine satmayı hedefliyor.

    EN UCUZU BİN 200 LİRA
    fiyatları bin 200 TL'den başlarken, 6000 TL'ye kadar çıkıyor. Tribününe göre bin 400, 2 bin, 2 bin 500, 3 bin, 3 bin 750, 4 bin 500 ve 5 bin liraya almak mümkün.

    1. 26.6.2018
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