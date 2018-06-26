Galatasaray taraftarı kombinelere hücum ediyor
Yeni sezon kombine kartlarında genel satış dönemi dün başladı.
Yeni sezon kombine kartlarında genel satış dönemi dün başladı. Taraftarlar ilk günden kombinelere adeta hücum etti. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmanın da etkisiyle maçları statta seyretmek isteyen sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nın kombine satış ofisinde kuyruk oluşturdu. Kombine kartlar, Beyoğlu GSStore'dan da satın alınabiliyor. Yönetim, 40 bin kombine satmayı hedefliyor.
EN UCUZU BİN 200 LİRA
Kombine kart fiyatları bin 200 TL'den başlarken, 6000 TL'ye kadar çıkıyor. Tribününe göre bin 400, 2 bin, 2 bin 500, 3 bin, 3 bin 750, 4 bin 500 ve 5 bin liraya kombine kart almak mümkün.
- 26.6.2018
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
Yorum
komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
Yorum
Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
Galatasaray taraftarı kombinelere hücum ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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