Yeni sezon kombine kartlarında genel satış dönemi dün başladı. Taraftarlar ilk günden kombinelere adeta hücum etti. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmanın da etkisiyle maçları statta seyretmek isteyen sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nın kombine satış ofisinde kuyruk oluşturdu. Kombine kartlar, Beyoğlu GSStore'dan da satın alınabiliyor. Yönetim, 40 bin kombine satmayı hedefliyor.



EN UCUZU BİN 200 LİRA

Kombine kart fiyatları bin 200 TL'den başlarken, 6000 TL'ye kadar çıkıyor. Tribününe göre bin 400, 2 bin, 2 bin 500, 3 bin, 3 bin 750, 4 bin 500 ve 5 bin liraya kombine kart almak mümkün.