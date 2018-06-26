Fatih Terim'den flaş karar! Galatasaray'da kamp rötarı
Galatasaray, yeni sezon çalışmalarının ilk etabını yapacağı İsviçre kampını erteleyecek.
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeni sezon ilk etap kampına eksiksiz gitmek istiyor. Dünya Kupası'nda forma giyen futbolcuların takıma katılması ile kadronun eksiksiz olmasını hedefleyen deneyimli teknik adam, bu nedenle sarı kırmızılı takımın İsviçre'nin Zürih kentinde yapacağı ilk etap çalışmalarının başlangıç tarihini erteleme kararı aldı. Çalışmalarına İstanbul'da başlayarak olan Galatasaray, belirlenen yeni tarihte rötarlı bir şekilde İsviçre'nin Zürih kentine gidecek ve yurt dışı kampının ilk ayağını yapacak.
Galatasaray Kulübü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İstanbul'daki çalışmaların ardından takımın 1 Temmuz'da Zürih'e gideceğini ve 12 Temmuz'da İstanbul'a geri döneceğini açıklamıştı.
- 26.6.2018 21:20
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
Fatih Terim'den flaş karar! Galatasaray'da kamp rötarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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