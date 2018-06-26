Galatasaray'da rota Miranda
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan iddiası

    Brezilya'dan Miranda iddiası

    çalışmalarını sürdüren 'da gündeme gelen son isim 33 yaşındaki stoper oldu.

    ile ilgili bir iddiası da 'dan geldi... Brezilya medyası, Sarı-Kırmızılılar'ın milli takımda forma giyen 33 yaşındaki stoper ile temasta olduğunu sayfalarına taşıdı. 'nın dev ekiplerinden Inter'de forma giyen tecrübeli oyuncu daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. 'in de Miranda'yı takımda çok istediği biliniyor.
    1. 26.6.2018 07:11
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