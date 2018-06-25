PSG, Telles için kaynak arıyor – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    , Telles için kaynak arıyor

    PSG, Telles için kaynak arıyor

    , 'in transferi için kaynak arıyor

    . Fransız ekibinin, Porto ile 40 milyon euro'ya anlaştığı ancak öncelikle 1 Temmuz'a kadar 60 milyon euro'luk satış yapması gerektiği bildirildi. bu kuralı sağlayınca Telles'i açıklayacak. Telles, 40 milyon euro'ya giderse G.Saray 3.3 milyon euro pay alacak.
    1. 25.6.2018
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