Galatasaray'dan Ahmed Musa'ya mesaj: Oyalama bizi Musa – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan 'ya mesaj: Oyalama bizi Musa

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan <a href="/index/ahmed-musa?id=434e4d6e-1f43-4468-b187-25c7f582f479" class="" rel="tag">Ahmed Musa</a>'ya mesaj: Oyalama bizi Musa

    Menajerine ‘Haber bekliyoruz’ mesajı iletildi

    Dünya Kupası'nda attığı goller 'nın transferini zora soksa da yönetim pes etmiyor. Nijeryalı yıldızın menajeri William D'avila'ya, "Kiralama konusunda kararlıyız. Sizden haber bekliyoruz" mesajı iletildi. 25 yaşındaki golcü için CSKA Moskova da devreye girdi. Son kararı Leicester verecek. Terim, Musa'yı 'in yanında 'gezici forvet' olarak kullanmayı planlıyor.
    1. 25.6.2018
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