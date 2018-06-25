Galatasaray Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti
Galatasaray Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin yapılan açıklamada, "İlk turda gerekli çoğunluğu sağlayarak milletimizin iradesiyle Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı en içten dileklerimizle kutlar, gelecek çalışma döneminde üstün başarılar dileriz." denildi.
- 25.6.2018 15:44
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Josef’in aklı Ada’da
Toplam 1
Yorum
aslan cocu nun sisteminde souza ve mehmet topal oynayamaz. çünkü bu ikili oyunu ağırlaştırıyor çok top kay oğuzkaan oynar,ekici oynar,elmas oynar
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Masaya oturacaklar
Toplam 3
Yorum
ged 61 yaaa arkadaş bir aydır burakla bir masaya oturamadık gitti..öyle böyle adam bizi ayakta tuttu..burak giderse yerine kimi alacaksın...
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Jose Sosa'ya sürpriz talip
Toplam 1
Yorum
ged 61 dünya kupasında tekmeye kafa sokan, mücadele eden,hırstan kendini parçalayan yıldızları gördükce bu sosa gibi ruhsuzları tabiki gönderelim..
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