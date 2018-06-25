Galatasaray Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ı tebrik etti

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> <a href="/index/cumhurbaskani?id=672db8d3-d5ce-4821-8a4e-b820cab94cb4" class="" rel="tag">Cumhurbaşkanı</a> <a href="/index/recep-tayyip-erdogan?id=9dab127f-c4c6-41f4-b10e-0b44f3a4b372" class="" rel="tag">Recep Tayyip Erdoğan</a>'ı tebrik etti

    Kulübü, başarısından dolayı kutladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin yapılan açıklamada, "İlk turda gerekli çoğunluğu sağlayarak milletimizin iradesiyle seçilen Sayın 'ı en içten dileklerimizle kutlar, gelecek çalışma döneminde üstün başarılar dileriz." denildi.


    1. 25.6.2018 15:44
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